Adana'da Market ve Tatlıcı Hırsızı Yakalandı

Adana'da marketten ve tatlıcıdan hırsızlık yapması güvenlik kameralarına yansıyan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta bir tatlıcının kapısı kırılarak içinde 655 lira bulunan yazar kasa çalındı.

Bu olaydan bir gün sonra Çukurova ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir zincir marketin kapısı kırılarak içinde para bulunmayan 2 yazar kasa, yaklaşık 200 paket sigara, çok sayıda şampuan, çikolata ve bisküvi çalındı.

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayları aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Adresi tespit edilen zanlı Mustafa Y. (28), operasyonla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tatlıcının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, şüpheli parke taşıyla kapıyı kırıp içeriye giriyor. Dolapları inceleyen zanlı daha sonra yazar kasayı söküp olay yerinden ayrılıyor.

Marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde de zanlının raflardaki sigaraları poşete doldurup daha sonra merdivenden tırmanarak uzaklaştığı görülüyor.