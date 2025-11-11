Haberler

Adana'da Market Sahibinin Öldürülmesi: Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir market sahibinin tartışma sonucu tabancayla öldürülmesi olayında zanlı Muhammet K. gözaltına alındı. Olay, Barbaros Mahallesi'nde gerçekleşti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı market sahibini tabancayla ateş ederek öldüren zanlı gözaltına alındı.

Barbaros Mahallesi'nde Emrah Tutal (38), dün akşam saatlerinde işlettiği markete gelen Muhammet K. (20) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Tutal'a tabancayla ateş eden zanlı, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine iş yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Tutal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet K.'yı Yenibey Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

