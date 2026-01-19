Marketçi, husumetli akrabaları tarafından darbedildi

ADANA'da bir market işletmecisi, husumetlisi akrabaları tarafından darbedildi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İddiaya göre; market işletmecisinin husumetli olduğu kalabalık akraba grubu, iş yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Akrabalar, marketçiyi darbetti. Marketçiyi tekme ve yumruklarla darbeden kişiler daha sonra ürünleri de üstüne fırlattı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

