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Adana'da Market İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Adana'da Market İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde bir markette çalışan Ahmet Açin, manav reyonunda çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çalıştığı markette elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Saimbeyli Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir marketin manav reyonunda çalışan Ahmet Açin, iddiaya göre elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Açin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Açin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

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