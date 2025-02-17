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Adana'da 'Market Hediye Kartı' Dolandırıcılığı

Adana'da 'Market Hediye Kartı' Dolandırıcılığı
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Adana'da, 'market hediye kartı' dağıtan şüphelilerin, mahalle sakinlerinin kimlik bilgilerini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edildi. Mağdurlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adana'da kendilerine "market hediye kartı" dağıtan şüphelilerin adlarına banka hesabı açıp dolandırıcılıkta kullandıklarını öne süren mahalle sakinleri, suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, 27 Ağustos 2024'te Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ne giden 3 şüpheli, bir derneğin adını kullanarak yardım amaçlı "market hediye kartını" dağıttıkları bahanesiyle tanıştıkları kişilerin kimlik bilgilerini alıp, fotoğraflarını çekti.

Şüphelilerin, daha sonraki süreçte mahalle sakinlerinin adlarına banka hesabı açıp dolandırıcılıkta kullandığını belirleyen polis ekipleri, mağdurları ifadeye çağırdı.

İfadelerinin alınmasının ardından Adana Adliyesine giden 20 kişi, şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mahalle sakinlerinden V.G, AA muhabirine, sözde dernek üyelerinin yardım çalışması bahanesiyle mahalleye geldiklerini söyledi.

Bazı vatandaşlara hediye kartı dağıtıldığını öne süren V.G, şöyle konuştu:

"Kartlar verildikten sonra mahalle sakinlerinin kimlik bilgisi alınıyor ve fotoğrafları çekiliyor. Kartlara 300 liralık yardım eklendikten 4 ay sonra mahalle sakinleri adına açılan banka hesaplarına dolandırıcılar aracılığıyla para aktarılıyor. Konu nedeniyle mahalleli, yengem ve ablam mağdur oldu. Adaletin tecelli etmesi için savcılığa başvurduk."

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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