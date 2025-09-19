Adana'da Market Deposunda Yangın Çıktı
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir market zincirinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'da bir market zincirinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Sarıçam ilçesi Müminli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir market zincirine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel