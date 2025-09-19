Haberler

Adana'da Market Deposunda Yangın Çıktı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir market zincirine ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ADANA'da bir market zincirine ait depoda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bir market zincirine ait depoda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

