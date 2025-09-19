Adana'da Market Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Dağcı Mahallesi'nde bir market zincirine ait depoda çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin depodaki soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel