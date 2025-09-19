Haberler

Adana'da Market Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir market zincirine ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
