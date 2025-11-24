Adana'da Makas Atan Sürücünün Kazası Kameraya Yansıdı
Adana'da bir sürücünün makas atarak ilerlediği sırada başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kaza, başka bir otomobilin iç kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ADANA'da makas atarak ilerleyen sürücünün otomobiliyle başka bir araca çarptığı kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı, D-400 Karayolu Müze Alt Kavşağı girişinde meydana geldi. Seyir halindeyken makas atan sürücü, kontrolünü kaybetmesi sonucu başka araca çarpıt. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtaki kişiler yaralandı. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Serhat GÜLER - Kamera: Adana,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel