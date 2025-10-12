Adana'da Mahsur Kalan Kadın ve Hayvanları Kurtarıldı
Adana'nın Feke ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Cennet Sarıtaş ve büyükbaş hayvanları, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.
Gedikli Mahallesi Çayırgölü Yaylası'nda büyükbaş hayvan yetiştiren Cennet Sarıtaş, ilçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı.
Sarıtaş'ın telefonla durumu mahalle sakinlerine bildirmesi üzerine yaylaya hareket eden vatandaşlar, yaklaşık 1 saat sonra bölgeye ulaştı.
Sarıtaş ve beraberindeki büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından güvenli alana götürüldü.
Kaynak: AA / Ayhan Kayhan - Güncel