Adana'da LPG Tankında 4 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Tutuklandı
Adana'da bir otomobilin LPG tankında 4 kilogram skunk ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Narkotik dedektör köpeği, aracı durdurduktan sonra bagajda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir otomobili takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede LPG tankına gizlenmiş 39 pakette 4 kilogram skunk bulundu.
Bunun üzerine araçtaki E.Ç. (21), V.Ç. (22), M.D. (20), K.Ç. (45), H.B. (38) ve K.B. (50) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel