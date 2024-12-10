Adana'da Lokantaya Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İnönü Caddesi'ndeki bir lokantaya, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu iş yeri çalışanı Şehmus Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şehmus Y. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, bölgede inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.