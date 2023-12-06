Üye Girişi
Haberler

Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası açıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yanında çalışan lise öğrencisi bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen fırıncı hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yanında çalışan lise öğrencisi bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen fırıncı hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, lise öğrencisi E.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 28 Ekim'de tutuklanan işletme sahibi R.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın farklı tarihlerde müşteki E.A'ya karşı sarkıntılık yaptığı ve fiziksel temasta bulunmaya çalıştığı anlatıldı.

İşletme sahibi R.A'nın hareketlerinden rahatsız olan E.A'nın bu durumu polis merkezine başvurarak ihbar ettiği de anlatılan iddianamede, sanık R.A'nın "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı teşhir" suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık iddianamedeki ifadesinde ise suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? Ilk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu? Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak? Türkiye enflasyon ne zaman düşecek? Enflasyon 2024'de ne olacak, ne kadar artacak? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? ZTK maçları nereden izlenir? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı? Sabahın Sözcüsü Mesut Yar yok mu, neden yok? Mesut Yar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mesut Yar hangi partiden aday ve nereye aday oldu? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? SINIF ANNESİ UYGULAMASI KALDIRILDI MI? Okullarda 'Sınıf Annesi' yasaklandı mı, neden kaldırılıyor? MEB 'Sınıf Annesi' açıklaması nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (139. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Seçil Erzan'ın maaşı ne kadar, kaç TL? Seçil Erzan kaç para maaş alıyor? Benim Güzel Ailem 22. BÖLÜM ne zaman? Benim Güzel Ailem yeni bölüm (Final) ne zaman, fragman yayınlandı mı, yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var Mandıracı Amca iflas mı etti? Mandıracı Amca kapandı mı, neden kapandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title