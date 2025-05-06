Adana'da Lise Öğrencisinden Dürüstlük Örneği

Adana'da bir lise öğrencisi, girdiği markette kasiyeri bulamayınca aldığı suyun ücretini tezgaha bırakarak, yanındaki deftere de not yazdı.

Yüreğir ilçesinde sabah saatlerinde bir markete giren lise öğrencisi genç kız, 2 şişe su aldı. Kasaya geldiğinde market sahibini yerinde göremeyen öğrenci, parasını güvenlik kamerasına gösterip tezgaha bıraktı. Genç kız, tezgahtaki deftere de aldıklarının notunu yazdı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, genç kızı takdir etti.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,