Üye Girişi
Haberler

Adana'da Limon Üreticileri Zor Durumda

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da limon üreticileri, düşük fiyatlar ve ihracat yasağı nedeniyle zor günler geçiriyor. Limonun kilogram fiyatı 1 liranın altına düşerken, marketlerde ise 20 lirayı aşan fiyatlarla satılıyor. Üreticiler, limonun dalında kalmasının yanı sıra raf ömrünü de yitirdiğini belirtiyor.

ADANA'da birçok üreticinin gelir kapısı olan limon, bu yıl dalında kaldı. Bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limon, ülke genelinde market raflarında ise 20 lirayı aşan fiyatlarda satılıyor. Fiyat uçurumunun tüketiciyi etkilediğini dile getiren Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, Ayrıca dönem dönem uygulanan ihracat yasağı da pazarı elimizden kaçırmamıza neden oldu. Kasım ayına kadar hasat edilmesi gereken limon dalında kalarak raf ömrünü yitirdi dedi.

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'nin karşılandığı Adana'da limon, bu yıl üreticisini üzdü. Bahçede kilogram fiyatı 1 liranın altına düşen limonun market rafındaki fiyatı ise 20 ile 25 lira arasında değişiyor. Bu fiyat uçurumunun tüketiciyi ve üreticiyi olumsuz etkilediğini anlatan Adana Tarım Platformu Başkanı Cahit İncefikir, rekoltenin de beklenenden fazla olmasıyla limonun dalında kaldığını belirtti. Geçen yıl 5,6 milyon ton civarında olan rekoltenin bu yıl 8 milyon ton olarak beklendiğini ifade eden İncefikir, limonun ihracatının iyi planlanması gerektiğini söyledi.

RAF ÖMRÜNÜ YİTİRDİ

Bahçede neredeyse bedavaya satılamayan limonun ülke genelinde marketlerde fahiş fiyatlara satışa sunulmasına vurgu yapan İncefikir, Bu fiyat farkı tüketicinin alımını zorladı. Ayrıca dönem dönem uygulanan ihracat yasağı da pazarı elimizden kaçırmamıza neden oldu. Kasım ayına kadar hasat edilmesi gereken limon dalında kalarak raf ömrünü yitirdi. Ürünler yumuşamaya başladı. Dalında kalan limon kalitesini yitirdi. İhracat boyunu yitirdi. Üreticinin sıkıntısı, ürünü pazara sokamaması oldu. Artık ağaçlar budamaya girmek zorunda. Ürünleri kaldırmak gerekiyor. Limonun sanayiye sokulup meyve suyu, konsantre alanında kullanımı genişletilmelidir. Bunun yanı sıra iyi depolarda ihracat dönemine kadar muhafaza edilebilir diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İhracat Adana Üretim İhracat Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 13 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kim? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu, oyuncuları ve Herkül: Efsane Başlıyor özeti! The Walking Dead: Daryl Dixon nereden izlenir? The Walking Dead: Daryl Dixon nerede, hangi platformda var? Taşıyıcı 2 nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Taşıyıcı 2 filmi ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? Taşıyıcı konusu nedir? Taşıyıcı oyuncu kadrosu! Taşıyıcı kaç yılında, nerede çekildi? Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Ocak Cumartesi 112. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI İZLE! Gönül Dağı 13 Ocak Cumartesi 122. yeni bölüm TRT 1 FULL İZLE! Chelsea - Fulham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Fulham maçı nereden izlenir? Selahattin Demirtaş'ın babası öldü mü? Selahattin Demirtaş'ın babası ne zaman, neden öldü? Dilber Evin Barkın Yok Mu Fragman! Dilber Evin Barkın Yok Mu hangi dizide, filmde geçiyor? Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Başakşehir - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - Alanyaspor maçı nereden izlenir? BİM AKTÜEL 12 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 15 tatil 1 ay mı olacak? 15 tatil 1 ay olacak mı iddiaları doğru mu, gerçek mi? 15 tatil 1 aya mı uzatılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title