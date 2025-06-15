Adana'da LGS heyecanı başladı

ADANA - Adana'da sabahın erken saatlerinde başlayan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), kent genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Binlerce 8. sınıf öğrencisi, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için sınav salonlarına akın etti. Okullarda görevliler tarafından sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrencilerin sınıflara girişleri sağlandı. İki oturumlu olan sınavın ilk oturumu 9.30'da başladı.Öğrenciler içerde ter dökerken, velilerde dışarda dua ederek heyecanla bekledi.

Sınava giren oğlunu bekleyen Önder Yüksel, "Oğlumuz sınava girdi ve başarılı bir sonuç alması için dua ediyoruz. Derslerine yeterince çalıştı. Oğlum heyecanlıydı ama biz ondan daha heyecanlıyız"dedi.