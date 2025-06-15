Adana'da LGS Heyecanı Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sabah saatlerinde başlayan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın ilk oturumu 09.30'da başladı. Öğrenciler, hayalini kurdukları liselere yerleşmek için sınav salonlarına akın etti.

Adana'da LGS heyecanı başladı

ADANA - Adana'da sabahın erken saatlerinde başlayan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), kent genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Binlerce 8. sınıf öğrencisi, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için sınav salonlarına akın etti. Okullarda görevliler tarafından sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrencilerin sınıflara girişleri sağlandı. İki oturumlu olan sınavın ilk oturumu 9.30'da başladı.Öğrenciler içerde ter dökerken, velilerde dışarda dua ederek heyecanla bekledi.

Sınava giren oğlunu bekleyen Önder Yüksel, "Oğlumuz sınava girdi ve başarılı bir sonuç alması için dua ediyoruz. Derslerine yeterince çalıştı. Oğlum heyecanlıydı ama biz ondan daha heyecanlıyız"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇETİNKAYA - Güncel
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir

Netanyahu İran'la ilgili niyetini açıkladı: Savaş bitince değişebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da

İmza çok yakın! Menajeri transfer için İstanbul'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı
İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk

İsrail "Nükleer tesisi vurduk" dedi, İran'dan jet yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.