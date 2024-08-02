Adana'da lavanta işleme tesisi yangını söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde bulunan lavanta işleme tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda tesis hasar gördü.
Adana'nın Feke ilçesinde, lavanta işleme tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Uğurlubağ Mahallesi'nde, Hilal Köz'e ait lavanta işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye Feke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, tesiste hasar oluştu.