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Adana'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Çukurova ilçesinde husumetli iki kuzen arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yaralanan Selman A, hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 kuzen arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda, husumetli oldukları iddia edilen Süleyman A. (26) ile kuzeni Selman A. (27) arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla ateş açan Süleyman A, kuzeni Selman A'yı yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Selman A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi kavga sırasında kullandığı tabancayla yakaladı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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