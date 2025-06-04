Adana'da Kuzenini Pompalı Tüfekle Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

Adana'da Kuzenini Pompalı Tüfekle Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
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Adana'da bir kuzenini pompalı tüfekle öldürüp diğerini yaraladığı iddia edilen sanık Abdülsamet Ç. ile cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen babası Mustafa Ç.'nin yargılanmasına devam edildi. Abdülsamet Ç, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Adana'da kavga ettiği kuzenlerinden birini pompalı tüfekle öldürüp diğerini yaraladığı iddia edilen sanık ile cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen firari babasının yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdülsamet Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında, 22 Ekim 2023'te babasıyla, Havutlu Mahallesi'ndeki bir dairenin devriyle ilgili kuzenleri Erkan ve Serkan Gelen ile buluştuklarını söyledi.

Kuzenleriyle arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne süren Abdülsamet Ç, "Olay yerine pompalı tüfek ya da silahla gitmedik. Kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim ve kuzenlerime ateş etmedim. Babamın 'bunlara sık' şeklinde talimatı olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Abdülsamet Ç'nin tutukluluk halinin devamına, firari sanık Mustafa Ç. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde 22 Ekim 2023'te çıkan kavgada kuzenleri Abdülsamet Ç. tarafından pompalı tüfekle vuruldukları öne sürülen Erkan ve Serkan Gelen yaralanmış, hastaneye kaldırılan iki kardeşten Erkan Gelen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince yakalanan zanlı Abdülsamet Ç. tutuklanmış, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Mustafa Ç. hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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