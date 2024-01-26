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Adana'da kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Adana'da kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Sanık, olay günü uyuşturucu kullandığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Adana'da kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Rafet Deveci'nin (28) yakınları ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Maktul Rafet Deveci'nin, olay günü mahalledeki düğünde havaya ateş açtığı gerekçesiyle sanık Abdullah B'ye tepki gösterdiğini belirten savcı, taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından çıkan kavgada Abdullah B'nin av tüfeğiyle ateş ederek Rafet Deveci'yi öldürdüğünü aktardı. Savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Abdullah B. savunmasında olay günü uyuşturucu kullandığını öne sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Olayda doğrudan kimseyi hedef almadım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Maktulün babası müşteki Ahmet Deveci, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde Rafet Deveci'nin 26 Temmuz 2023'te tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kuzeni Abdullah B. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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