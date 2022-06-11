Adana'da kuzeni tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler

Adana'da kuzeni tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kuzeni tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hakan C, kuzeni Samet Caymaz'ın (24) Serinevler Mahallesi'ndeki evine gitti. Hakan C. bir süre içeride oturduktan sonra henüz bilinmeyen nedenle kuzenini başından tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Samet Caymaz, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Caymaz'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Hakan C'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor. AA / Fikret Kavğalı - Güncel Adana Güncel Haberler

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