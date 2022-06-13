Adana'da kuzeni tarafından silahla öldürülen gencin organları bağışlandı - Haberler

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Adana'da kuzeni tarafından silahla öldürülen gencin organları bağışlandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da kuzeni tarafından silahla öldürülen gencin organları bağışlandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuzeni tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Caymaz'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuzeni tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Caymaz'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Serinevler Mahallesi'nde 11 Haziran'da halasının oğlu tarafından silahla vurulan ve Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 24 yaşındaki Caymaz'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yönetiminin organ bağışı konusunda bilgilendirdiği Caymaz'ın ailesi, oğullarının organlarının bağışlanmasına onay verdi.

Samet Caymaz'ın organları, değerlendirmeler sonucunda nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

???????Baba Veysel Caymaz, AA muhabirine, gece geç saatlerde evine gelen yeğeninin, oğlunu tabancayla ateş ederek vurduğunu söyledi.

Ağır yaralanan oğlunun tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiğini anlatan baba Caymaz, çok üzgün olduğunu belirtti.

Hastanede doktorların kendilerine organ bağışı konusunda bilgi verdiğini aktaran baba Caymaz, "Onlar, bize bunu söylediğinde eşim ve ailemle konuşarak oğlumun organlarını bağışlama kararı aldık. İsteyerek, gönüllü olarak diğer vatandaşlarımız yaşasın diye çocuğumun organlarını bağışladım. Oğlum vefat etti, diğer vatandaşlarımız ayağa kalksın, yaşasın. Bir hayır kazanırım, oğlumun hayrı olsun." diye konuştu.

Caymaz, askerlik yaptığı sırada organ bulamayan kişilerin durumunu gördüğünü, bu durumun kendisini çok etkilediğini sözlerine ekledi.

Öte yandan olaydan sonra kaçan zanlı H.C'nin yakalandığı öğrenildi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 11 Haziran'da H.C, kuzeni Samet Caymaz'ı başından tabancayla vurarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Samet Caymaz, 112 Acil Sağlık ekibince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

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