Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı - Haberler

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Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncular altın ve paralarla kaçtı

Adana'da iş yerini kapatmaya hazırlanan bir kuyumcuyu silahla yaralayan iki şüpheli, bir miktar altın ve para alarak kayıplara karıştı.

Adana'da iş yerini kapatmaya hazırlanan bir kuyumcuyu silahla yaralayan iki şüpheli, bir miktar altın ve para alarak kayıplara karıştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen iki zanlı, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'ndeki iş yerini kapatmaya hazırlanan kuyumcu Hanifi Çetinkaya'yı (42) silahla yaraladı.

Şüpheliler, bir miktar altın ve para alarak ara sokaklardan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı Çetinkaya'yı kentteki bir özel hastaneye kaldırdı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş yerinde ve önünde inceleme yaparken, polis ne kadar altın ve paranın çalındığının tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de zanlıların kimliklerinin belirlenmesi için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

Adana Yüregir Çukurova Adana Güncel Haberler

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