Adana'da Kuyumcudan Hırsızlık Yapan Şüphelilerden 2'si Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kuyumcuya giren 2 kadın ve 2 genç kız, yüzük almak bahanesiyle hırsızlık yapmaya çalıştı. İşletme sahibi şüphelilerin planını fark edince tartışma yaşandı. Güvenlik kamerası kaydını inceleyen işletme sahibi, şüphelilerden birinin altın çaldığını tespit etti. Polis, operasyon düzenleyerek 2 şüpheliyi yakaladı ve tutuklandı.