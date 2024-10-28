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Adana'da Kuyumcu Soygunu: İşletmeci Yaralandı

Adana'da Kuyumcu Soygunu: İşletmeci Yaralandı
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Adana'da kasklı iki şüpheli, kuyumcu dükkanına girerek iş yeri sahibi Muhammed Bahadır Altundağ'ı yaraladı ve değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

ADANA'da kuyumcu dükkanına giren kasklı şüpheli, iş yeri sahibi Muhammed Bahadır Altundağ'ı (32), tabancayla yaralayıp, camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp, kaçtı. Bir şüphelinin de gözcülük yaptığı soygun. güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, Muhammed Bahadır Altundağ'ın işlettiği kuyumcu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri içeri girip Altundağ'ı sırt ve omzundan tabancayla vurdu. Altundağ kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp çıktı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Altundağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Tedaviye alınan Altundağ'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERINTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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