Adana'da Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da 2 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 1 kilogram altının gasbedildiği silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği, 15 Ağustos'ta merkez Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu Abdullah D'ye ait (27) kuyumcu dükkanına girerek işçiler İbrahim Kesir (26) ve Abdurrahman Gılle'yi (21) tabancayla bacaklarından yaraladıktan sonra yaklaşık 1 kilogram altını alıp kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Bölgedeki ev, iş yeri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ait yaklaşık 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekip, soygunu gerçekleştiren Suriye uyruklu şüpheliler Asad A. (23) ve Abdulaziz E (19) ile soygunun planlayıcısı olduğu öne sürülen Emrullah D'nin (20) altınları, aynı ilçedeki bir kuyumcuda bozdurduklarını belirledi.

Polis, bozdurdukları altınlardan elde ettikleri parayla Osmaniye'den otomobil satın aldıkları tespit edilen zanlıların, kullandığı aracı Adana'ya dönüş yolunda durdurdu.

Araçta bulunan Asad A, Abdulaziz E. ve Emrullah D. ile yanlarındaki Hamid H. gözaltına alındı.

Otomobile el koyan polis, şüphelilerin saklandığı Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir evde yaptığı aramada ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 815 bin lira ile ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.

Soyguna gitme anlarını sosyal medyadan paylaşmışlar

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, Asad A. ve Abdulaziz E'nin soyguna giderken kendilerini kamerayla kayda alıp sosyal medyada paylaştığı ve altından elde ettikleri paraları saydıkları anlara ait görüntülere ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Asad A, Abdulaziz E. ve Emrullah D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Hamid H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan işçiler İbrahim Kesir ve Abdurrahman Gılle, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokağı'nda 15 Ağustos'ta Abdullah D'ye ait kuyumcuya giren 2 şüpheli, tabancayla ateş açarak burada çalışan Abdurrahman Gılle ve İbrahim Kesir'i yaralamıştı.

Yaklaşık 1 kilogram altın alan zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri de kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.