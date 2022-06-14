Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi - Haberler

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Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi

Demirören Haber Ajansı - Gökhan Keskinci - Güncel
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Adana'da kuyumcu silahla vurularak, altınları gasbedildi

ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, girdikleri kumyucuda işletmeci Hanifi Çetinkaya'yı (42) tabancayla bacağından yaralayıp, altın ve parasını gasbetti.

ADANA'da kimliği belirsiz iki kişi, girdikleri kumyucuda işletmeci Hanifi Çetinkaya'yı (42) tabancayla bacağından yaralayıp, altın ve parasını gasbetti. Polis, olayın ardından motosiklet ile kaçan iki şüphelinin yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile cadde üzerindeki kuyumcu dükkanına gelen kimliği belirsiz iki kişi, tabanca çekip, işletmeci Hanifi Çetinkaya'ya saldırdı. Çetinkaya'yı darbedip, tabanca ile bacağından bacağından vuran şüpheliler, camekandaki bir miktar altını gasbedip, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Çetinkaya ise vatandaşlar tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Gasp şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Güncel

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