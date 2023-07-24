Adana'da Kuyumcu Kayıplara Karıştı, Mahalleli Mağdur

Adana'da bir kuyumcu, mahallelinin kendisine emanet ettiği altınları alıp, dükkanını da kapatarak kayıplara karıştı. Mahalleli, yaklaşık 600-700 milyon TL değerinde altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcunun yakalanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Adana'da bir kuyumcu, mahallelinin kendisine emanet ettiği altınları alıp, dükkanını da kapatarak kayıplara karıştı. Mahalleli, kendilerinden yaklaşık 600-700 milyon TL değerinde altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcunun bir an önce yakalanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, mahallede uzun yıllardır kuyumculuk yapan A.K.'den (45) birikim için satın aldıkları altınları ile evlerindeki ziynet eşyalarını kar beklentisi ve hırsızlığa karşı tekrar ona bıraktı.

İddiaya göre, kuyumcu 'Altınlarınızı verin, ben onları çalıştırıp size kar vereyim' dedi. Kuyumcuya güvenen mahalleliden kimisi 2 kilogram, kimisi 500 gram altın, kimisi 44 tüm altın, kimisi de 10'larca çeyrek altını kuyumcuya teslim etti. Bir süre vatandaşların altınlarını toplayıp onlara kar veren kuyumcu A.K., herkesin güvenini kazandı.

Ocak ayında ortadan kayboldu

Mahallede 2 kuyumcu dükkanı işleten A.K., geçen Ocak ayında bir gecede dükkanlarını kapatıp ortadan kayboldu. Vatandaşların ulaştığı kuyumcu, 'Size ben karı fazla verdim. Beni burada tehdit ettiler o nedenle kaçtım, gittim. Evim var, onu satıp paranızı vereceğim' dediği ileri sürüldü. Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen mahalleliden yaklaşık 700 milyon TL değerinde altını alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun kimsenin parasını vermediği ileri sürüldü.

Dükkan önünde toplandılar

Dolandırılan mahalleli, polise de gidip şikayetçi oldu. Son olarak da mahalleli, A.K.'nin kepenkleri kapalı kuyumcu dükkanı önünde toplanıp mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İHA muhabirine konuşan Adem Mat (35), kuyumcuya 2 kilogram altın verdiğini söyleyerek, "Bu adam 17 yıldır burada hizmet veriyordu. Bize kar vaadi verdi, biz de altınlarımızı verdik. Ancak şimdi adamı arıyoruz cevap vermiyor. Bu mahallede 350-400 kişi mağdur. Kiminin 1, kiminin 2 milyon lirası gitti. Toplamda 600-700 milyon liralık bir dolandırıcılık var. 'Evimi satıp paranızı vereceğim' diyor ancak evi 17 milyon lira. Bu para 3-4 kişinin parasını ancak karşılıyor. Biz şu anda mağduruz" ifadelerini kullandı.

"Herkesin aklına uydum, mağdur edildim"

Yaklaşık 200 bin liralık altın veren Yıldız Ordu (37) ise, "Ben bu kuyumcuya 7 cumhuriyet altını, yüzük, küpe ve çeyrek altınlarımı verdim. Ancak şu anda ev sahibi beni evden çıkartıyor. Ben mağdurum. Telefonlarımızı açmıyor. Ben mahalledeki hırsızlıktan korktum, herkesin aklına uydum ama böyle mağdur edildim" dedi.

"Altınlarınızı alın dedim"

Mahallede bulunan başka bir kuyumcu Erol Kaptıkaçtı (50) ise kuyumcuların böyle bir sistemle çalışmadığını belirtti. Bütün mahalleliyi uyardığını anlatan Kaptıkaçtı, "Bu insanlar tarlada çalışıp çırpınıyor. 3 sene önce altınlarınızı alın dedim. Şu anda o kuyumcu da kendisini batırdı, bu insanları da batırdı" diye konuştu.

Ayrıca mahalleli, kuyumcunun kepenklerine vurarak tepkisini gösterdi. İddiaların odağındaki A.K.'ye ise cep telefonu kapalı olduğu için ulaşılamadı. - ADANA