Adana'da kuyumcu dükkanının soyulmasıyla ilgili 8 zanlı tutuklandı

Adana'da silahlı kişilerce kuyumcudan altın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'ndaki Hasan Çetinkaya'ya ait kuyumcudan ellerinde tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeğiyle yaklaşık 3 kilogram altın çalarak kaçan şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Polis, şüphelilerden 5'inin soygunun ardından, evden eve taşıma için kullanılan nakliye kamyonuyla İstanbul'a kaçtıklarını saptadı.

Ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ve Sahilköy Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yurt dışına kaçmayı planlayan şüphelilerin saklandığı Şile ilçesindeki bungalova operasyon düzenledi.

Operasyonda, kuyumcuya kalaşnikof piyade tüfeği ile giren İbrahim G. (20), ellerinde tabanca bulunan S.M.Y. (16) ve Emirhan K. (19) ile bu kişilere yardım eden Harun C. (18) ve Mertcan T'yi (22) gözaltına aldı.

Ekipler, daha sonra Adana'da düzenlediği operasyonda da soygunculara yardım ettiği tespit edilen taksici Doğan B. (18), Yiğit Can T. (22), Kubilay K. (29) ve Kürşat Samed K'yi (22) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kürşat Samed K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer zanlılar tutuklandı.

Öte yandan silahlı soygun ve şüphelilerin evden eve nakliye aracına binme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şehitler Bulvarı'ndaki kuyumcuya ellerinde tabanca ve kalaşnikof piyade tüfeği ile giren 3 kişi, dükkandaki 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırmıştı. Şüpheliler, çaldıkları altınlarla olay yerinden kaçmıştı.