Adana'da Kuyumcu Dükkanında Yangın: Hasar Oluştu

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kuyumcu dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlatıldı.

ADANA'da, kuyumcu dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Abidinpaşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında, saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sararken, çalışanlar da kendilerini dışarı attı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polisler, caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Kuyumcu dükkanında hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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