Adana'da kuş kulübesinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kardeşe dava

Adana'da evlerinin bahçesindeki kuş kulübesinde uyuşturucu sakladığı ve satışını yaptığı öne sürülen tutuklu 2 kardeş hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da evlerinin bahçesindeki kuş kulübesinde uyuşturucu sakladığı ve satışını yaptığı öne sürülen tutuklu 2 kardeş hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 Mart'ta tutuklanan O.Ş. ve Y.Ş. hakkında savcılıkça hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, merkez Sarıçam ilçesi Sofu Dede Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki kuş kulübesinde 2 kardeş tarafından uyuşturucu saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Narkotik dedektör köpeğiyle kulübede yapılan aramalarda sigara paketinin içinde sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, paketlerde zanlıların parmak izlerinin bulunduğu ve gece vakti otomobille yanlarına gelen H.D'ye uyuşturucu satarken yakalandıkları bildirildi.

O.Ş. ve Y.Ş'nin benzer suçlardan kayıtlarının da olduğu aktarılan iddianamede, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.