Adana'da Kurşunlama Olayına Karışan 3 Şüpheli Yakalandı
Adana'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili olarak yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Olaylarda kullanılan silah ve malzemeler ele geçirildi.
Adana'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili aranan 3 şüpheli yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yaptığı araştırmada olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti.
Zanlılar, saklandıkları ikametlere yapılan operasyonlarla yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda saldırılarda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, 19 mermi, 2 kask, 2 kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.
Şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen iki motosiklete de el konuldu.