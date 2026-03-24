Adana'da sokak röportajında "kurgu" yaptığı belirlenen kişi mescit temizleme şartıyla salıverildi

Adana'da sokak röportajı yaptığı tespit edilen İbrahim T., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak E.B. de gözaltına alındı.

Adana'da sokak röportajında kurgu yaptığı tespit edilen kişi, pazartesi ve cuma günleri adliye mescidini temizleme şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart'ta Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde İbrahim T'nin gerçekleştirdiği röportaj sırasında ayağında elektronik kelepçe bulunan E.B. (17) tarafından tehdit edildiğine ilişkin haberlerin ardından araştırma başlattı.

Röportajın kurgu olduğunu belirleyen ekipler, İbrahim T. ve E.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B, savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, İbrahim T. ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe pazartesi ve cuma günleri adliye mescidini temizleme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

