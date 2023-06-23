Adana'da Kurban Satış Yerlerinde Denetimler Yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'da kurban satış ve kesim yerlerinde denetim gerçekleştirdi. İncelemelerde hayvanların genel görünüş, sağlık ve kulak küpesi gibi kriterler göz önünde bulunduruldu. Kentte 14 bin 700 büyükbaş ve 131 bin küçükbaş hayvanın kurbanlık şartlarına haiz olduğu belirtildi.

Adana'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurban satış yerlerinde denetimlerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanan hayvan satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, beraberinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç ve teknik personellerle Çukurova ilçesinde kurulan hayvan satış noktasında incelemelerde bulundu.

Tekin, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramı geçirmelerini sağlamak için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, satış yerlerinde hayvanların genel görünüş, sağlık, kulak küpesi gibi kriterlere göre incelendiğini ifade etti.

Kentte 31 hayvan satış noktası ile 63 kesim yeri bulunduğunu aktaran Tekin, kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrol ve denetimlerin veteriner hekimlerince düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Tekin, kentte yaptıkları çalışmalar sonucunda kurbanlık şartlarına haiz 14 bin 700 büyükbaş, yaklaşık 131 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.