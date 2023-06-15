Adana'da Kurban Pazarları Kuruldu, Satıcılar Uyardı

Adana'da kurban pazarları kurulmaya başladı, satıcılar dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Kurbanlık koyun alırken yaşlı hayvan almayın

ADANA - Adana'da kurban pazarları kurulmaya ve kurbanlıklar satılmaya başlandı. Satıcılar, vatandaşları kurban alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Adana'da kurban pazarlar kurularak satışlar başladı. Başta merkez Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde kurulan pazarlara vatandaşlar da gelerek hem fiyat araştırması yaptı hem de uygun kurbanlık aradı. Kilograma göre kurbanlık koyunun 125 lira, keçinin 115 lira, büyükbaş tosunun 140 lira ve düvenin 130 lira olarak açıklandığı şehirde pazar haraketliliğinin önümüzdeki günlerde daha çok artacağı ifade edildi. Satıcılar da vatandaşları kurban alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda da uyardı.

"Her bütçeye uygun kurbanlık var"

Küçükbaş hayvan satan Zafer Oğuz, açıklanan fiyattan memnun olduklarını belirterek, "Açıklanan rakam şuan ki piyasaya göre çok iyi. Vatandaşlar kurbanlık almaya başladı ancak asıl olarak bütün hayvanlarımız 10 gün kala gelecek. Her bütçeye uygun kurbanlık var. Fiyatlar da ortalama 6 bin liradan başlıyor" diye konuştu.

Vatandaşların kurbanlık alırken genç hayvan tercih etmesi gerektiğine dikkat çeken Oğuz," Yaşlı hayvanın eti pişmek bilmiyor. Hayvanın genç olması çok daha iyi. Hayvanın dişlerinin olması, burun akıntısının olmamasına dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kurban parlak olmalı, ağzından salya akmamalı"

Kurbanlık satıcısı Bilal Anaçkaya da, "Bu sene kurbanlık satışları genel olarak iyi durumda. Yüzde 60-70 oranında satışlarımız bitmiştir. Az koyun kaldı elimizde. Yoğun bir talep var. Kurbanlık seçerken öncelikle kurbanın yaşını doldurmuş ve etini sık doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca kurbanın parlak gözükmesi, ağzından salyaların akmaması gerekiyor. Vatandaşlar kurban alırken bunlara dikkat etmeli" dedi.