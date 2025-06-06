Adana'da Kurban Kesimi Kargaşası: Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Adana'da Kurban Kesimi Kargaşası: Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
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Adana'da Kurban Bayramı dolayısıyla bazı kişiler kurbanlıklarını yol kenarlarında keserek kötü görüntüler oluşturdu. Acemi kasaplar kendilerini yaralayarak hastanelere akın etti.

ADANA'da bazı kişilerin kurbanlıklarını kaldırımlarda ve yol kenarlarında kesmesi, kötü görüntüler oluşturdu. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar da hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinde belediyeler tarafından kurban kesim noktaları oluşturulurken, bazı kişiler de kurbanlıklarını sokaklarda kesmeyi tercih etti. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde cadde boyunca kurulan kurban pazarında, kurbanlıkların sulama kanalı kenarında kesildiği görüldü. Bazı kişiler de kestikleri kurbanları ağaçların altında parçaladı.

Bayram namazının ardından başlayan kurban kesiminde bazı vatandaşlar da kendilerini yaraladı. Kendi araçları ya da ambulanslarla hastaneye giden acemi kasaplar, tedavi altına alındı. Hafif yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Acemi kasaplardan Seyithan Baran, "Kurbanlıkları kesiyorduk, biraz da yoğundu. O dalgınlıkla bıçağı elime vurdum. Sağ olsun kurbanlık kestiren bir ağabey, beni hastaneye getirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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