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Adana'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

Adana'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

Güncel Haberler

Adana'da polis ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde trafik denetimi yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler yaptı. Ekipler, bayram dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı otogarlarda sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve sürücüler de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Adana'da polis ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler yaptı.

Ekipler, bayram dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı otogarlarda sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve sürücüler de trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Kurban Bayramı Adana Güncel Haberler

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