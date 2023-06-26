Adana'da Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi

Adana'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda trafik uygulaması yaptı.

Denetime katılan Vali Süleyman Elban, kurallara uymanın önemini anlattığı sürücülere çeşitli hediyeler verdi.

Elban, gazetecilere, vatandaşların bayramda güvenli yolculuk yapabilmeleri için her türlü tedbirin alındığını söyledi.

Uygulamada sürücülere uyarıları hatırlattıklarını belirten Vali Elban, şunları kaydetti:

"İnsanımızın bayramda ağzının tadını kaçıracak, onları üzecek bir haberle karşılaşmaması için ekiplerimiz her türlü çabayı gösteriyor. Trafikte kurallara uyarak bayramı, bayram tadında geçirelim istiyoruz. 9 günlük bayram tatilini kazasız, belasız, huzur içerisinde atlatırız diye temenni ediyoruz."