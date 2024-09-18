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Adana'da Kundaklama ve Tehditler Can Güvenliğini Tehlikeye Attı

Adana'da Kundaklama ve Tehditler Can Güvenliğini Tehlikeye Attı
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Adana'da pastanesi kundaklanan S.Ü.'nün kızı, ailelerinin maruz kaldığı tehditler nedeniyle can güvenliğinden endişe ettiğini ve işlerinin durma noktasına geldiğini belirtti. 14 yaşındaki yeğeni ise okula gidemediğini ifade ederek güvenlik güçlerinden yardım istedi.

'ÇOK ZOR DURUMDAYIZ'

Adana'da pastanesi kundaklanan S.Ü.'nün (68) kızı Ş.Ü. (37), "Akaryakıt istasyonumuz taranıp kundaklandı, pastanemiz taranıp kundaklandı. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Ağabeyimi vurdular, ikiz kardeşimi vurdular. Hala ses kaydı atıp, 'Oğullarını yaraladım, sıra sende. Onların ayağına sıktım, senin kafana sıkacağım' diye tehdit ediyorlar. Saldırılar yüzünden iş yapamaz hale geldik, akaryakıt istasyonumuzu kapattık. Yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız" diye konuştu.

'OKULA GİDEMİYORUZ'

S.Ü.'nün yeğeni S.Ü. (14) ise "Okullar açıldığından beri okula gidemiyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Güvenlik güçlerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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