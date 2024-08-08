Adana'da Kümeste Çıkan Yangında 140 Güvercin ve 1 Köpek Telef Oldu

Adana'nın Feke ilçesinde kümeste çıkan yangında, 140 güvercin ve 1 köpek telef oldu.

Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde ikamet eden Nadir Şener'e ait güvercin kümesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 140 güvercin ve 1 köpek telef oldu.