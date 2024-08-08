Adana'da Kümeste Çıkan Yangında 140 Güvercin ve 1 Köpek Telef Oldu
Adana'nın Feke ilçesinde Nadir Şener'e ait güvercin kümesinde çıkan yangında, 140 güvercin ve 1 köpek hayatını kaybetti.
Adana'nın Feke ilçesinde kümeste çıkan yangında, 140 güvercin ve 1 köpek telef oldu.
Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde ikamet eden Nadir Şener'e ait güvercin kümesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 140 güvercin ve 1 köpek telef oldu.