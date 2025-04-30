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Adana'da Kumar Operasyonunda 22 Kişiye Ceza

Adana'da Kumar Operasyonunda 22 Kişiye Ceza
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Adana'da polis, sosyal medyada yapılan bir canlı yayın sonrası yaptığı operasyonda kumar oynayan 22 kişiye toplamda 203 bin 434 lira ceza uyguladı. Kumar oynatıldığı tespit edilen kahvehaneden tombala kartları ve pullarına da el konuldu.

Adana'da polis ekipleri, sosyal medyadaki canlı yayından yola çıkarak operasyon düzenlediği iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye 203 bin 434 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, tombala çekilişi yoluyla kumar oynatıp bunu sosyal medyada açtığı canlı yayınla duyuran bir kişinin peşine düştü.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynatıldığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı saptanan 22 kişiye 203 bin 434 lira ceza uygulandı.

Buradaki 4 bin 95 lira, 91 tombala kartı ve tombala pulu olarak kullanılan 395 cıvata puluna el konuldu.

Kumar oynatıp sosyal medyada canlı yayınlayan işletme sahibi B.A. (41) hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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