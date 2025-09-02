Adana'da Kumar Denetimleri: 281 Kişiye 2,5 Milyon Lira Ceza

Adana'da polis ekipleri, kumar oynatılan mekanlara yönelik denetimlerini sürdürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yılbaşından bu yana ev, kahvehane ve dernek gibi 105 adreste kumar denetimi yaptı.

Söz konusu adreslerdeki denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 281 kişiye 2 milyon 588 bin lira idari para cezası uygulandı.

Adreslerdeki kumar malzemeleri ile 182 bin 783 liraya da el konuldu.

Öte yandan, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 108 kişi hakkında adli işlem yapıldı.