Adana'da Kumar Baskınında 49 Kişiye 453 Bin Lira Ceza

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir işyerine yapılan baskında 49 kişi kumar oynarken yakalandı. 453 bin 103 lira ceza uygulandı, iş yeri sahibine de adli işlem başlatıldı.

Adana'da bir iş yerine yapılan baskında kumar oynadıkları belirlenen 49 kişiye 453 bin 103 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığını belirledikleri merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı.

Kapısı "koçbaşı" ile kırılarak girilen iş yerindeki kalabalık grup tombala çekilişiyle kumar oynarken yakalandı.

Kumar oynadığı tespit edilen 49 kişiye toplam 453 bin 103 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi A.Ş. (38) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin iş yerinin kapısını kırıp içeriye girmesi ve buradaki grubu kumar oynarken yakalaması polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
