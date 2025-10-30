Haberler

Adana'da "Kültür ve Sanat Şöleni" düzenlendi

Güncelleme:
Adana'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Kültür ve Sanat Şöleni" gerçekleştirildi.

Adana'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Kültür ve Sanat Şöleni" gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanlığınca organize edilen etkinlik, Adana Müzesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı verilen sanatçılar tarafından gösteriler sahnelendi.

Programa katılan çocuklardan bazıları sahneye davet edilerek sergilenen oyunlarda görev aldı.

Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanlığını yürüten İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın eşi Sanem Arıkan, etkinliği şehit ve gazi çocuklarının da aralarında bulunduğu öğrencilerle izledi.

