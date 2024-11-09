Üye Girişi
Haberler

Adana'da Kule Vinç Kazaları: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Adana'da Kule Vinç Kazaları: İki İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir inşaat şantiyesinde devrilen kule vincin altında kalan Bülent Temli ve daha önce aynı şantiyede hayatını kaybeden Görkem Harbi'nin aileleri, kazaların sorumlularının ceza almamasına tepki gösterdi.

ADANA'da devrilen kule vincin altında kalarak hayatını kaybeden Bülent Temli'nin (37), arkadaşı Görkem Harbi'nin de (23) aynı konut inşaatı şantiyesinde yine vincin devrilmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı. Görkem Harbi'nin babası Özgür Harbi (48), "Kazaların sorumluları hiçbir ceza almadı. Adalet varsa, adil bir şekilde cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

Seyhan ilçesi Karakuyu Mahallesi'ndeki konut inşaatı şantiyesinde, 6 Kasım'daki çalışma sırasında kule vinçlerden biri devrildi. İşçilerin panikle kaçtığı alana düşen vincin operatörü Bülent Temli, ağır yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Temli, kurtarılamadı.

KOMŞU, ARKADAŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan aynı şantiyede 16 Ağustos'ta bir kule vincin daha devrildiği, o kazada da vinç operatörü Görkem Harbi'nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Temli ile Harbi'nin, Ceyhan ilçesine bağlı kırsal Hamitbeybucağı Mahallesi'nden komşu oldukları öğrenildi. Diğer yandan Görkem Harbi'nin kule vinç montajcısı babası Özgür Harbi, Bülent Temli'nin hayatını kaybettiği şantiyeye gitti.

'OĞLUM 1,5 YILLIK VİNÇ OPERATÖRÜYDÜ'

Oğlu ve Temli'nin izin günlerinde birlikte vakit geçirdiklerini anlatan Özgür Harbi, "Oğlum 1,5 yıllık ehliyetli bir vinç operatörüydü. Ölüm haberini aldığımda Hatay'daki bir şantiyede makine kuruyordum. Şantiyeye yetişemedim, direkt cenazesine gittim. Yaklaşık 50 gün işe gidemedim ancak üniversite öğrencisi bir kızım daha var, yaşamak zorundayız" diye konuştu.

'DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK'

Şantiyelerdeki güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılmasını isteyen Özgür Harbi, "Oğlumu kaybettiğim bu şantiyedeki makinelerin hepsinde kurulum hatası var. Ben de bu işi yapıyorum. Vinçlerdeki beton ve raylar sabitlenmemiş. Kazaların sorumluları hiçbir ceza almadı. Adalet varsa, adil bir şekilde cezalarını çekmelerini istiyorum. Daha kaç kişi ölecek?" dedi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin davasında 3. gün! 'En önemli delil' mahkemeye sunuldu

Cinayette düğüm çözülüyor mu? Babanın ısrarla istediği görüntü mahkemeye sunuldu

 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı

Mahkeme başkanı, Nevzat'la konuşurken cübbesini çıkardı

 İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?

Mahkemede Nevzat'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Balık, Oğlak burcu yorumu! 10 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.