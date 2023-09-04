Adana'da küçük yaştaki çocuğun kullandığı otomobilin sahibine para cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 18 yaşından küçük bir çocuk, otomobil kullanırken çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri tarafından durdurulan aracın sahibine 8 bin 190 lira idari para cezası uygulandı.