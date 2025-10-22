Adana'da Küçük Yaşta Hırsızlık: 400 Bin TL Değerinde Cep Telefonu Çalındı

ADANA'da cep telefonu satılan iş yerinin kapalı olan kepengini zorlayıp 20-25 santim aralık bıraktıktan sonra, sürünerek giren küçük yaşlardaki şüpheli, kendisi gibi yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen 2 arkadaşıyla birlikte 400 bin TL değerinde 25 akıllı cep telefonu alıp kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen, yaşları küçük 3 şüpheliden 1'i çevrede gözcülük yaparken diğerleri, iş yerinin kapalı kepengini açmaya çalıştı. Yaklaşık 20-25 santim boşluk oluşturan çocuklardan boyu kısa ve zayıf olanı, sırtüstü yatıp sürünerek iş yerine girdi. Şüpheli, çaldığı cep telefonlarının bir kısmını kepengin altından arkadaşına verdi. Arkadaşı ise cep telefonlarını başka bir yere taşıdı. Aynı yöntemle sürünerek iş yerinden çıkan şüpheli, kalan telefonları da çantaya doldurduktan sonra dikkat çekmemek için kepengi indirip boşluğu kapattı. Şüpheliler daha sonra koşarak bölgeden uzaklaştı.

Olay, başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde dükkana gelen iş yeri sahibi, 400 bin TL değerinde 25 akıllı cep telefonunun çalındığını fark edip, polise haber verdi. Polis ekipleri, olaya karışan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

