Adana'da kripto para madenciliği yapılan 10 kaçak bilgisayar ele geçirildi - Haberler

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Adana'da kripto para madenciliği yapılan 10 kaçak bilgisayar ele geçirildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da kripto para madenciliği yapılan 10 kaçak bilgisayar ele geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı bilgisayarlarla kripto para madenciliği yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı bilgisayarlarla kripto para madenciliği yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde kaçak bilgisayarlarla kripto para madenciliği yapıldığını belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, müstakil evin damında havalandırma sistemi bulunan bir odada gümrük kaçağı 10 bilgisayar ele geçirdi.

Polis, kaçak ürünleri incelemeye aldı.

Gözaltına alınan zanlı S.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kripto, Adana, Güncel, Haberler

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