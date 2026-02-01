Haberler

Adana'da kart limiti yükseltme bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına 2 tutuklama

Güncelleme:
Adana'da kredi kartlarının limitini yükseltme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen iki kişi tutuklandı. Müştekinin kredi kartı üzerinden yapılan harcamalar sonucu toplamda 1 milyon 540 bin lira kaybı yaşandı.

Adana'da kredi kartlarının limitini yükseltme bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran K.G. (31) arkadaş ortamında tanıştığı 2 kişinin, limitlerini yükselteceklerini söyleyerek bilgilerini aldıkları kredi kartlarından harcama yaptığı şikayetinde bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Özkan K. (37) ve Muhammet Ali İ'nin (37) müştekinin kredi kartlarını kullanarak farklı işletmelerden 1 milyon 540 bin lira harcama yaptığını, 300 bin lira da nakit avans çektiğini belirledi.

Zanlıların, günübirlik kiraladıkları ofislerde görüştükleri kişilere bankalardaki tanıdıkları aracılığıyla kredi puanı yükseltme ve kart limitlerini artırma gibi vaatlerde bulundukları tespit edildi.

Ekipler, şüpheliler Özkan K. ve Muhammet Ali İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

