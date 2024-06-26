Adana'da Koyuna Kötü Muamelede Bulunan Besici Gözaltına Alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir koyuna sürüden ayrıldığı gerekçesiyle kötü muamelede bulunan besici gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 20 Haziran'da Karslılar Mahallesi'nde bir besicinin sahibi olduğu koyunlardan birine şiddet uygulamasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyla ilgili araştırma başlattı.

Besici Abdulcabbar T'yi (40) gözaltına alan ekipler, şiddet uygulanan koyunu da bularak belediye barınağına teslim etti. Koyun bir süre sonra burada öldü. Veteriner incelemesinde darp izine rastlanmayan koyunun bakteriyel hastalık nedeniyle ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.

Emniyete götürülen Abdulcabar T'nin ifadesinde koyunun sürekli sürünün arkasında kalması nedeniyle bir anlık sinirle şiddet uyguladığını ve pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.

Vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Abdulcabbar T'nin yürümek istemeyen koyunu zorla götürmeye çalıştığı, bir süre sonra kaldırıp yere attığı ve tekmelediği görülüyor. Kayıtlarda, çevredekilerin bağırarak tepki göstermesi üzerine besicinin, koyunu bulunduğu yerde bırakıp uzaklaşması yer alıyor.